Türkiye’nin doğal güzellikleri madencilik faaliyetleriyle risk altında. Şimdi de Yılmaz Büyükerşen’in Avrupa kenti yaptığı, yeni Başkan Ayşe Ünlüce’nin de bayrağı daha ileri taşıdığı, Eskişehir’in yüzde 71’ine maden arama ruhsatı verildi. Holdinglerin madencilik faaliyetleri ile şehri delik deşik etmesinin yolu açıldı. İlk olarak Cengiz Holding’e bağlı ETİ Bakır A.Ş, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Alpagut-Atalan’da siyanürlü Altın-Gümüş arayacak.

Vatandaşlar, bölgede yapılacak maden çalışmalarına karşı eylem yaparak direniyor.

TALAN PROJESİ

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce doğayı korumak için gayret gösterdiklerini belirterek “Çevreyi tahrip edecek, halk sağlığını da tehdit eden tüm projelerin karşısındayız, hedefimiz gelecek nesillere sağlıklı bir kent bırakmak ve bundan vazgeçmeyiz” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de “Zehir projeleri ile ormanlar, seralar, tarım arazileri yok edilecek. Su kaynaklarımız kuruyacak. Siyanür tehdit oluşturacak, Maden çöplüğü ve yeni bir İliç istemiyoruz” diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise “Altın-gümüş madeni ile 4 mevsim narenciye ve sebze ve meyve yetişen, Türkiye’nin yüzde 18’inin ihtiyacını karşılayan bölge yok edilecek. Yüzölçümünün yüzde 71’ine maden ruhsatlı verilen Eskişehir, talan edilmek isteniyor” ifadelerini kullandı. Şehirdeki kötü gidişatla ilgili Süllü şunları söyledi: “Havalimanı iç hat uçuşları kaldırıldı. PTT Müdürlüğü kapatılıyor. Hastane yıkıldı yerine yenisi yapılmadı, arsası satışa çıkarıldı. Çevre yolu yapılmadı. Alpu yolu 8 yıldır bitmedi, Seyitgazi-Kırka yolu sürüncemede, Mihalıççık yolunun projesi dahi yok.”

2 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde

Eskişehir il merkezine 22, Mihalgazi İlçesine 8 kilometre uzaklıktaki maden projesinin ÇED alanı en yakın haneye 1, en yakın ağıla ise sadece 180 metre uzaklıkta bulunuyor. 2 bin 500 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılacak çalışmalarda 30 endemik bitki türü tehlike altında. ÇED raporuna göre 15 yıllık maden ömrü süresince yılda 54 bin 32 ton sodyum siyanür, 52 ton kostik, 390 metreküp hidroklorik asit ve 390 metreküp nitrik asit kullanılacak. Öte yandan ÇED alanına sadece 130 metre uzaklıkta 3. derece arkeolojik sit, 220 metre uzaklıkta 1. derece arkeolojik sit alanları ve bulunuyor.