Ticaret Bakanlığı’nın piyasa gözetimi ve denetim faaliyetleri kapsamında 2025 yılının ilk üç ayında çeşitli ürün gruplarına toplam 4,4 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetimler özellikle çocuk ürünleri, oyuncak, kırtasiye ve mobilya gibi tüketici güvenliği açısından kritik alanlarda yoğunlaştı.

GÜVENLİKTEN ÜRETİCİ SORUMLU

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, piyasaya sunulan tüm ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreyi koruyacak asgari şartları taşıması gerekiyor. Bu kapsamda, normal kullanım koşullarında risk oluşturmayan ya da kabul edilebilir düzeyde risk barındıran ürünler “güvenli” olarak kabul ediliyor. Ürün güvenliğinden ise üretici, ithalatçı veya yetkili temsilci sorumlu tutuluyor.

STANDARTLARA UYMUYOR

Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerde geçen yıl 6 bini aşkın ürün partisi incelenirken, onlarca üründe güvensizlik ve mevzuata aykırılık tespit edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 2 binden fazla ürün denetlenirken, bazı ürünlerin güvenli olmadığı ve standartlara uymadığı belirlendi.

SİSTEM ARACILIĞIYLA İNCELENEBİLİYOR

Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken, toplatılmaları için de gerekli adımlar atılıyor. Ayrıca bu ürünler, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla çevrim içi platform üzerinden duyuruluyor. Tüketiciler bu sistem aracılığıyla riskli ürünlerin neden güvensiz olduğunu detaylı şekilde inceleyebiliyor.

UYGUN OLMAYAN AKSESUARLAR

Son bildirimlerde özellikle çocuklara yönelik ürünlerin ağırlıkta olması dikkat çekti. Boya malzemeleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünlerinde çeşitli güvenlik riskleri tespit edildi. Bu ürünlerde küçük parçalar, zararlı kimyasal içerikler ve boğulma riski gibi unsurlar öne çıkarken, bazı tekstil ürünlerinde ise standartlara uygun olmayan aksesuarların kullanıldığı belirlendi.

ÜRÜNLER TERCİH EDİLMEMELİ

Öte yandan yetkililer, tüketicilere alışveriş sırasında daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle oyuncak seçiminde CE işareti bulunan ürünlerin tercih edilmesi, yaş grubuna uygunluk etiketlerinin kontrol edilmesi ve keskin ya da küçük parçalar içeren ürünlerden kaçınılması gerektiği vurgulandı. Kırtasiye alışverişlerinde ise üretici ve ithalatçı bilgileri açıkça belirtilmeyen ürünlerin tercih edilmemesi önerildi.