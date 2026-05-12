Tayland merkezli The Nation gazetesinin aktardığına göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, yarasalar üzerinde yürütülen incelemelerde yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini doğruladı.

DAHA SINIRLI BİR ETKİYE SAHİP

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, insanlarda doğrulanmış bir enfeksiyon vakasının bulunmadığı ve mevcut şartlarda olası salgın riskinin düşük görüldüğü ifade edildi.

Araştırmalardan elde edilen ilk veriler ise söz konusu virüsün, Kovid-19’a kıyasla hem bulaşıcılık hem de hastalık oluşturma açısından çok daha sınırlı bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koyuyor.