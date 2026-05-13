TÜRKİYE'NİN GİZLİ YER ALTI GÜZELLİKLERİ
Dünya üzerinde yer altı güzellikleri bakımından en zengin ülkelerden biri şüphesiz ki Türkiye'dir. 40 binden fazla yer altı mağarası olduğu bilinen ülkemizde bazı mağaralar aktif şekilde ziyaret edilebilirken bazıları ise hala keşfedilmekte. İşte Türkiye'de aktif şekilde gezilebilen, her briradeta birer şehir gibi görünen gizli yer altı güzellikleri:
KAKLIK MAĞARASI
Denizli’nin Honaz ilçesinde bulunan Kaklık Mağarası, Türkiye’nin tek "termal mağarası" olma özelliğiyle diğerlerinden ayrılıyor. İçinden akan 30 derece sıcaklıktaki kükürtlü ve mineralli sular, mağara içinde tıpkı Pamukkale’de olduğu gibi bembeyaz travertenler oluşturmuş; bu yüzden burası "Yeraltındaki Pamukkale" olarak anılıyor. Özellikle kış aylarında dışarıdaki soğuk hava ile içerideki sıcak suyun buluşmasıyla oluşan buhar bulutları, mağaraya masalsı bir hava katıyor. Romatizmal hastalıklara iyi geldiğine inanılan bu özel oluşum, sunduğu görsel zenginlikle ziyaretçilerini büyülüyor.
GİLİNDİRE MAĞARASI
Mersin’in Aydıncık ilçesinde, Akdeniz’in hemen kıyısında yer alan Gilindire Mağarası, yerel halkın neden ona "Aynalı Mağara" dediğini içeri girer girmez kanıtlıyor. Mağaranın derinliklerindeki yeraltı gölü o kadar durgun ve berraktır ki, tavandan sarkan kristal sarkıtların suya yansıması gerçekle hayali birbirine karıştırıyor. Deniz seviyesinden çok az yüksekte bulunan ve yüksek magnezyum-kalsiyum değerlerine sahip sularıyla dikkat çeken bu 555 metrelik mağara, hem bir doğa harikası hem de bölge turizminin parlayan bir yıldızı olarak ziyaretçilerini bekliyor.
ASTIM MAĞARASI
Mersin’in Silifke ilçesinde, meşhur Cennet-Cehennem obruklarının hemen yanı başında yer alan Astım Mağarası, ziyaretçilerini demir bir merdivenle yerin derinliklerine davet ediyor. Karstik oluşumların en zarif örnekleri olan sarkıt ve dikitlerle bezeli bu mağara, birbirine bağlı galerileriyle gizemli bir labirenti andırıyor. İçerideki nemli havanın astım hastalarına şifa verdiğine inanılması, mağaraya ismini veren temel özellik. Aynı zamanda "Dilek Mağarası" olarak da bilinen bu doğa harikasında, sarkıtlardan süzülen suların zemini kayganlaştırdığını unutmamalı ve Müze Kart’ınızla bu büyüleyici atmosferi keşfetmelisiniz.
KARACA MAĞARASI
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 1948 yılında bir köylü tarafından bulunan Karaca Mağarası, boyut olarak küçük olsa da içerisindeki oluşumların yoğunluğu ve estetiğiyle bir "yeraltı sarayını" andırıyor. Mağara içindeki bazı kalsit kristallerinin 200.000 yıldan daha yaşlı olması, burayı jeolojik bir zaman makinesine dönüştürüyor. Özellikle "Şapka Sarkıtı" ve "Piramit Salonu" gibi bölümleriyle görsel bir şölen sunan mağara, doğal havalandırma sistemi sayesinde ferah bir gezi imkânı sağlıyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan bu oluşum, Karadeniz’in en popüler durakları arasında yer alıyor.
PINARGÖZÜ MAĞARASI
Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde gizlenen Pınargözü Mağarası, 16 kilometreyi bulan devasa uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun mağara sistemi olma unvanını elinde tutuyor. 1988 yılında bir çoban tarafından tesadüfen keşfedilen bu devasa yeraltı dünyası; içinde barındırdığı yeraltı gölleri, geniş salonları ve kilometrelerce uzanan galerileriyle bilim dünyası için eşsiz bir laboratuvar niteliğinde. Güvenlik ve hassas ekosistemi nedeniyle genel turizme kapalı tutulan mağara, yalnızca izinli bilim insanları ve profesyonel mağaracıların girebildiği, jeolojik açıdan paha biçilemez bir hazine olarak korunuyor.
ÇAL MAĞARASI
Trabzon’un Düzköy ilçesinde yer alan Çal Mağarası, 8 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ikinci mağarası olmasının yanı sıra, "sağlık turizmi" denince akla gelen ilk duraklardan biri. Mağara içindeki sabit 18-20 derece sıcaklık ve %90’a ulaşan nem oranı, zengin mineral içeriğiyle birleşerek astım ve bronşit hastaları için doğal bir terapi merkezi oluşturuyor. 1993 yılında Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alan ilk mağara olan bu doğa harikası, özellikle 21 günlük kür programlarına katılan hastaların büyük bir kısmında gözlemlenen iyileşme oranlarıyla tıp literatüründe de dikkat çekiyor.
