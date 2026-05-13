KARACA MAĞARASI

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 1948 yılında bir köylü tarafından bulunan Karaca Mağarası, boyut olarak küçük olsa da içerisindeki oluşumların yoğunluğu ve estetiğiyle bir "yeraltı sarayını" andırıyor. Mağara içindeki bazı kalsit kristallerinin 200.000 yıldan daha yaşlı olması, burayı jeolojik bir zaman makinesine dönüştürüyor. Özellikle "Şapka Sarkıtı" ve "Piramit Salonu" gibi bölümleriyle görsel bir şölen sunan mağara, doğal havalandırma sistemi sayesinde ferah bir gezi imkânı sağlıyor. Her yıl binlerce turisti ağırlayan bu oluşum, Karadeniz’in en popüler durakları arasında yer alıyor.