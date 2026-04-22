Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan sarsıcı olayların ardından aileler güvenlik endişesi taşırken, Kayseri Sınav Koleji’nin 5. sınıf öğrencilerini “Lazer Game” etkinliğine götürdüğü ortaya çıktı. Etkinlik kapsamında çocukların eline silah benzeri ekipman verilmesi görüntüleri kamuoyunda tepkiye neden oldu. Türkiye’de şiddet olayları ve çocuk güvenliği tartışılırken, 10-12 yaş grubundaki öğrencilerin “eğlence” adı altında savaş temalı bir oyuna yönlendirilmesi veliler arasında infial yarattı.

VELİLERE WHATSAPP GRUBUNDAN BİLGİ VERİLDİ

Etkinliğe ilişkin detayların, okulun “SINAV 5B” isimli WhatsApp duyuru grubundan velilere gönderilen mesajla paylaşıldığı öğrenildi. Mesajda organizasyonun 21 Nisan Salı günü (dün) saat 17.00’de başladığı, 40 dakikalık oyun için öğrenci başına 280 TL ücret alındığı ve ulaşımın okul servisiyle sağlandığı belirtildi. Ayrıca duyuruda, etkinlik sonunda öğrencilerin velileri tarafından oyun alanından teslim alınmasının istendiği ifade edildi.

'BÜYÜK DUYARSIZLIK'

Kahramanmaraş’ta saldırganın poligon görüntülerinin yarattığı travma henüz tazeliğini korurken, bir eğitim kurumunun öğrencilere silahlı temalı bir oyun organize etmesi tepkiyle karşılandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki olayların üzerinden bir hafta bile geçmeden böyle bir etkinliğin düzenlenmesi, veliler tarafından büyük bir duyarsızlık olarak değerlendirildi. Çocukların okul servisleriyle bir “atış sahasına” götürülmesi de kamuoyunda eleştirilere neden oldu.