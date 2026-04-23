Türkiye, 14 Nisan’da Şanlıurfa’da ve 15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta yaşanan iki okul saldırısıyla sarsıldı. Şiddetin önüne geçilmesi için TBMM’de bir komisyon da oluşturuldu. Türkiye’nin 81 ilinde okullardaki güvenlik önlemleri artırılırken, silah ve şiddete özendirdiği iddia edilen dizi ve oyunlar tartışma konusu oldu.

HANİ SAĞDUYU!

Ancak çocukları silahtan uzak tutması gereken bazı kişilerin silahlı paylaşımlar yapmayı sürdürmesi dikkat çekti.

Çocuklara olumlu örnek olması ve onları silah gibi unsurlardan uzak tutması beklenen bazı yöneticiler, sosyal medya hesaplarından tartışmalı paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Balıkesir’den geldi. Kepsut İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş, saldırıların ardından otomatik silahla atış yaparken verdiği pozu paylaştı.

HAZIRLANIYORMUŞ!

Altına da “Biz her daim hazırlıklı olalım” yazdı. Neye hazırlandığını belirtmeyen Durmuş’un paylaşımı her kesimden tepki aldı. Ardında da paylaşımını silmek zorunda kaldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada “Bu ilçe milli eğitim müdürünün derhal görevden alınması gerekmektedir hatta mesleğini yapması pek de uygun gözükmemektedir’ dedi.

BİR SORUMSUZLUK HABERİ DE KAYSERİDEN

Çocukların eline silah verip ‘eğlence’ dediler

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki kanlı okul saldırılarının ardından güvenlik endişeleri sürerken, Kayseri’de bir özel okulun 5. sınıf öğrencilerini “Lazer Game” etkinliğine götürüldü ve çocuklara silah benzeri ekipman verildi. Böylesine hassas günlerde yapılan etkinliğe veliler başta her kesimden tepki aldı.

Çocukların eline oyuncak dahi olsa silah verilmemesinin önemine dikkat çekildi ve şiddete yöneltme riski olan etkinlerin yasaklanması istendi. 10-12 yaşındaki bu çocuklar için daha eğitici çalışmalar yapılması istendi. Okul yönetimi tepkiler üzerine açıklama yaparak etkinliğin sadece eğlence amacı taşıdığını iddia etti.

ÖLÜMDEN KURTULAN ÖĞRENCİ ANLATTI:

Ayla öğretmen kahramanımız

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda can veren 9 kişiden 6’sının, 5/E sınıfındaydı. Hayatını kaybeden, Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül ile aynı sınıfta olan 5/E sınıfı öğrencisi Çiçek Gürbüz ise şans eseri hayatta.

ARKADAŞLARIM YOĞUN BAKIMDA

Çiçek Gürbüz şunları söyledi: “Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Önce bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. 2 arkadaşım yoğun bakımda. Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti.”