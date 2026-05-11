Akdeniz'in masmavi sularıyla çevrili Sardinya adasında, lüks yatların ve turistik şarap tadımlarının çok ötesinde, dünyanın en tartışmalı gastronomi efsanesi gizlice yaşatılıyor. Avrupa Birliği tarafından yıllar önce "sağlık riskleri" nedeniyle yasaklanan, ancak ada halkı için bir kimlik sembolü olan Casu Marzu, nam-ı diğer "çürümüş peynir", bugün halen gri bölgede varlığını koruyor.

İÇİNDE CANLI LARVALAR GEZERKEN YENİLİYOR

İlk bakışta sıradan bir koyun peyniri (Pecorino) gibi görünen Casu Marzu'nun kapağı açıldığında, karşınıza "hareketli" bir manzara çıkıyor. Bu peyniri benzersiz kılan, içinde yaşayan binlerce canlı larva. Peynir sineklerinin bıraktığı bu larvalar, peyniri yiyerek sindiriyor ve ortaya benzersiz, kremsi bir doku çıkarıyor. Sardinyalılar için bu bir bozulma değil, yüzyıllardır süren geleneksel bir fermantasyon bilgeliği.

AB YASAKLADI ADA HALKI VAZGEÇMEDİ

1960'larda İtalya'daki sağlık düzenlemeleriyle başlayan ve ardından Avrupa Birliği yasalarıyla perçinlenen ticari yasak, Casu Marzu'yu market raflarından sildi. Ancak gıda güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle yasaklanan bu peynir, adanın kırsalındaki aile sofralarından hiç eksilmedi. Marketten değil, yalnızca "tanıdık bir üreticiden" gizlice temin edilebilen bu lezzet, standartlaşan dünyaya karşı bir direnişin sembolü haline geldi.

SOSYAL MEDYA "TEHLİKELİ" DİYOR, ONLAR "HAFIZA"

TikTok ve YouTube’da "dünyanın en tehlikeli peyniri" başlıklarıyla milyonlarca izlenen Casu Marzu, zıplayan larvalarıyla bir meydan okuma aracına dönüştü. Ancak bu "şok edici" ilgi, gerçek üreticileri rahatsız ediyor. Onlar için bu peynir, bir sosyal medya trendi değil; yüzyıllardır süren çobanlık geleneğinin, yerel bilginin ve Sardinya'nın İtalya’dan farklılaşan köklü kimliğinin bir parçası.

BİLİMİN MERCEĞİNDE, İKLİM KRİZİNİN PENÇESİNDE

İlginç bir şekilde, bazı mikrobiyologlar Casu Marzu’nun modern gıda bilimine yeni kapılar açabileceğini savunuyor. Geleneksel fermantasyon yöntemleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar henüz çok kısıtlı olsa da, bu "yaşayan gıda" akademik bir merak konusu. Öte yandan, iklim krizi bu geleneği sessizce bitiriyor. Artan sıcaklıklar sineklerin döngüsünü bozuyor ve artık her sezon istenen o meşhur "simyasal dönüşüm" gerçekleşmiyor.

BİR COĞRAFYANIN KARAKTERİNİ TAŞIYOR

Casu Marzu bugün hem yasaklı hem de varlığını gururla koruyan kültürel bir paradoks. Endüstriyel üretime karşı küçük üreticiyi, steril gıda anlayışına karşı doğallığı ve yerel hafızayı savunuyor. Bazı yiyecekler sadece damak tadıyla açıklanamaz; onlar bir coğrafyanın karakterini, geçmişini ve insanlarının dünyaya kafa tutuşunu taşır.