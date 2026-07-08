'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle belirli şartları taşıyan ofisler, 1 Temmuz 2027'ye kadar konuta dönüştürülebilecek. 1 YIL İÇİNDE SONUÇLANDIRMAK ŞARTIYLA Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik metni şöyle: "Bu maddenin yayımı tarihinden önce uygulama imar planı kararı ile konut yapılabileceğine ilişkin hüküm bulunan alanlarda, ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, parselin tamamında konut kullanım oranı %60’ı geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde sonuçlandırmak kaydıyla düzenlenebilir."

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