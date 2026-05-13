Dünyanın en temiz ve en düzenli şehir devletlerinden biri olan Singapur denilince akla gelen ilk şeylerden biri, şüphesiz ki o meşhur sakız yasağı. Birçok turist için şaka gibi gelse de, Singapur sınırları içerisinde sakız çiğnemek, satmak veya ülkeye sokmak oldukça ciddi bir mesele.

HER ŞEY BİR METRO ARIZASIYLA BAŞLADI

Singapur’da sakız yasağı sadece yerlere yapışıyor diye getirilmedi; arkasında çok daha teknik ve maliyetli bir sebep vardı. 1980’li yıllarda Singapur, milyonlarca dolarlık yeni metro sistemini (MRT) hayata geçirdi. Ancak vandallar, sakızları metro kapılarındaki sensörlere yapıştırarak kapıların bozulmasına ve trenlerin yolda kalmasına neden olmaya başladı.

Bu durum ulaşımı felç edince, dönemin Başbakanı Lee Kuan Yew 1992 yılında radikal bir karar aldı: Sakız satışı ve kullanımı tamamen yasaklandı.

YASAK BUGÜN BİLE HALA YÜRÜRLÜKTE

Evet, yasak hâlâ yürürlükte ancak 2004 yılında bazı esnemeler getirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ticaret anlaşmaları sonrası, bazı terapötik (tedavi edici) sakızların girişine izin verildi.

Nikotin sakızları veya diş sağlığı için reçete edilen şekersiz sakızlar eczanelerde satılabiliyor. Ancak bunları almak için kimliğinizi kaydettirmeniz şart.

Ülkeye giriş yaparken yanınızda en fazla iki paket sakız getirebilirsiniz. Daha fazlası ticari ithalat sayılıyor ve başınızı ağrıtabiliyor.

CEZALAR CEP YAKIYOR

Singapur’da kurallar sadece kağıt üzerinde değil. Sokaklara sakız atarken yakalanırsanız sizi ağır yaptırımlar bekliyor:

İlk Kez Yakalananlar: Yaklaşık 1.000 Singapur Doları para cezası. (yaklaşık 35 bin TL)

Tekrarlayan Suçlar: Ceza 2.000 dolara kadar çıkabiliyor ve kamu hizmeti cezası verilebiliyor. (yaklaşık 70 bin TL)

Sakız Satışı Yapmak: İzinsiz sakız satışı yapanlar için cezalar binlerce dolara ve hapis cezasına kadar uzanabiliyor.

YASAKLAR ŞEHRİ: SİNGAPUR

Sakız, bu adadaki tek ilginç yasak değil. Singapur’da tertemiz bir çevre için şu kurallara da uymanız gerekiyor:

-Asansöre tuvaletini yapmak (özel dedektörler var)

-Halka açık alanlarda çöp atmak-Başkasına ait bir Wi-Fi ağına izinsiz bağlanmak (hacker’lık sayılıyor).

Başlangıçta tüm dünya tarafından "aşırı" bulunan bu yasak, bugün Singapur’un pırıl pırıl sokaklarının ve tıkır tıkır işleyen metrosunun en büyük garantörlerinden biri olarak görülüyor.