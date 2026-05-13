Dünya, okyanus sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı kritik bir dönemeçten geçiyor. Tropikal Pasifik’teki su sıcaklıklarının ortalamanın 3 derece üzerine çıkma ihtimali, akıllara insanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birini getirdi: 1877 Büyük Kıtlığı.

1877-1878 yılları arasında yaşanan "süper" El Niño, modern çağın en ölümcül çevre felaketi olarak kayıtlara geçmişti.

Hindistan, Çin ve Brezilya başta olmak üzere dünya genelinde 50 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Bu rakam, o dönemki dünya nüfusunun %3 ila %4’üne denk geliyordu. Bugün benzer bir felaket yaşansa, can kaybı 250 milyon kişiyi aşabilir.

Felaket bir gecede olmadı. 1875’te başlayan kuraklık, Hint ve Atlantik okyanuslarındaki güçlerin "koordinasyonuyla" yıllarca sürerek gıda zincirini tamamen yok etti.

Washington Eyalet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Deepti Singh, bugün karşı karşıya olduğumuz durumun 1877’den daha karmaşık olduğunu vurguluyor. Singh’e göre en büyük fark; atmosferin ve okyanusların o dönemden çok daha sıcak olması. Bu durum, zaten uçlarda seyreden El Niño olaylarının çok daha yıkıcı ve yoğun geçmesine neden olabilir.

Sıcaklık gıdayı vuracak

1877’deki insanların aksine, bugün elimizde devasa bir gözlem ağı var. İklim bilimci Kevin Trenberth’in "büyük bir başarı" olarak nitelendirdiği gerçek zamanlı izleme sistemleri sayesinde artık savunmasız değiliz:

1990’larda sadece 70 olan ölçüm istasyonu sayısı, bugün 4.000’i aşmış durumda. Bilgisayar modelleri ve uydular, olası kuraklıkları aylar öncesinden günlük olarak raporluyor. 1997’deki şiddetli El Niño’nun küresel ekonomiye verdiği 96 milyar dolarlık zarar, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde kilit rol oynadı.

1877’deki kitlesel ölümlerin günümüzün değişen sosyo-politik koşullarında tekrarlanması pek olası görünmese de, gıda güvenliği hala en büyük risk başlığı. Artan kuraklık riski, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini tehdit ediyor. Dr. Singh’in de belirttiği gibi: "En savunmasız nüfus üzerindeki etkileri azaltmak için uluslararası işbirliği ve kaynakların adil paylaşımı her zamankinden daha kritik."