Çin’de Qinghai eyaletinden başlayıp Tibet’in başkenti Lhasa’ya kadar uzanan bu hat, toplamda yaklaşık 2 bin kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Yolculuk boyunca tren, kilometrelerce boyunca 4 bin metrenin üzerinde seyrederek dünyanın en yüksek platolarından birinden geçiyor.

OKSİJEN OLMADAN YOLCULUK MÜMKÜN DEĞİL

Bu kadar yüksek rakımda hava yoğunluğu ciddi şekilde azalıyor. Bu nedenle tren vagonları sıradan sistemlerle çalışmıyor. Yolcuların sağlık sorunları yaşamaması için vagonlar uçak kabinlerine benzer şekilde basınçlı tasarlanıyor ve içeride sürekli oksijen veriliyor.

Ayrıca her yolcu için ayrı oksijen çıkışları bulunuyor. Gerektiğinde maskelerle doğrudan oksijen desteği sağlanabiliyor. Bu sistem sayesinde yolcular, 'yüksek irtifa hastalığı' riskine karşı korunuyor.

'DÜNYANIN ÇATISI'NDAN GEÇİYOR

Demir yolu, Kunlun ve Tanggula dağları gibi zorlu bölgelerden geçerek adeta 'dünyanın çatısı' olarak adlandırılan Tibet Platosu’nu aşıyor. Yolculuk sırasında karla kaplı zirveler, geniş bozkırlar ve buzla kaplı alanlar dikkat çekiyor.

En yüksek noktada bulunan Tanggula Geçidi ise bu hattın zirvesi olarak kabul ediliyor. Aynı bölgede yer alan istasyon da dünyanın en yüksek tren istasyonu unvanını taşıyor.

MÜHENDİSLİK HARİKASI

Bu hat sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda büyük bir mühendislik başarısı olarak görülüyor. Donmuş topraklar, düşük oksijen seviyesi ve aşırı hava koşulları gibi zorluklara rağmen inşa edilen demir yolu, milyonlarca yolcuya hizmet veriyor.

Bugün bu hat, hem turistik bir deneyim hem de Tibet’e ulaşımın en dikkat çekici yollarından biri olarak öne çıkıyor. Dünyanın en yüksek demir yolu olma özelliğiyle de benzersiz bir yolculuk sunuyor.