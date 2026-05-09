Danimarka ve Almanya artık birbirine hiç olmadığı kadar yakın olacak. Baltık Denizi’nin 40 metre derinliğinde inşa edilen 18 kilometrelik Fehmarnbelt Tüneli, sadece bir ulaşım projesi değil; Avrupa'nın lojistik haritasını yeniden çizen bir mühendislik mucizesini yaşatacak.

160 kilometrelik yol 7 dakikaya iniyor

Mevcut durumda Danimarka ile Almanya arasında feribotla yapılan yolculuklar, bu mega proje bittiğinde tarihe karışacak.

Arabayla yaklaşık 10, trenle ise sadece 7 dakikada karşı kıyıya geçilecek.

Hamburg ile Kopenhag arasındaki tren yolculuğu süresi 2,5 saate kadar düşecek.

Su altında dev bir "lego" inşası

Projenin yapım aşaması adeta gerçeküstü. Mühendisler, tüneli yerinde inşa etmek yerine devasa parçaları suyun altına batırıp birleştiriyor. Her biri 217 metre uzunluğunda ve tam 73.000 ton ağırlığında olan 89 beton bölüm, denizin dibine yerleştiriliyor. İlk batırma işleminin bu baharın sonlarında yapılması bekleniyor, ancak dev projenin açılış tarihi, bazı aksaklıklar nedeniyle 2029 sonrasına sarkabilir.

Mega projelerin en büyük tartışma konusu her zaman çevre olur. Fehmarnbelt yönetimi, bu projeyi bir "sürdürülebilirlik hikayesi" olarak pazarlıyor:

Tünel sayesinde uluslararası kamyon ve trenler 160 kilometrelik bir dolambaçlı yoldan kurtulacak, bu da emisyonu ciddi oranda azaltacak.

Kazıdan çıkarılan 15 milyon metreküp malzeme, Danimarka kıyılarında 300 hektarlık yeni bir doğa ve dinlenme alanı oluşturmak için kullanılıyor.

Yine de projenin toplam inşaat maliyetinin 2,25 milyon metrik ton CO2e olduğu tahmin ediliyor. Mühendisler, beton miktarını %10 azaltarak şimdiden 40 bin ton karbondan tasarruf etmeyi başardı.

7,4 milyar avroluk bu devasa yatırım, sadece 2 ülkeyi bağlamakla kalmayacak; Avrupa'nın ticaret koridorlarını hızlandıracak, ancak asıl soru şu: Bu kadar büyük bir müdahale, gerçekten de çevreci bir geleceğe hizmet edebilir mi?