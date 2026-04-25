Haritayı açıp Karayipler’deki minik ada Montserrat’a baktığınızda, başkentin Plymouth olduğunu göreceksiniz. Ancak bir sorun var: Eğer bu şehre gitmeye kalkarsanız, kendinizi devasa bir kül yığınının ve mühürlenmiş yolların ortasında bulursunuz. Plymouth, dünyanın yaşayan değil, "gömülü" tek resmi başkenti!

BİR GECEDE KARANLIĞA GÖMÜELEN ŞEHİR

1995 yılına kadar Plymouth, Karayipler’in en renkli ve canlı liman şehirlerinden biriydi. Ancak binlerce yıldır sessiz olan Soufrière Hills Yanardağı aniden uyandı. Şehir, aylar süren patlamalarla metrelerce külün altına gömüldü. Lavlar sokakları yuttu, binaların sadece çatıları dışarıda kaldı.

ŞEHİR NEDEN HALA BAŞKENT

En tuhaf kısmı da burası. Ada yönetimi geçici olarak kuzeydeki Brades kasabasına taşındı, ancak Plymouth’un "resmi başkent" statüsü hiçbir zaman değiştirilmedi. Kağıt üzerinde Montserrat’ın kalbi hâlâ o küllerin altında atıyor. Devlet binaları yok, valilik yok, halk yok; ama resmi yazışmalarda adres hâlâ orası!

MODERN ZAMANIN POMPEİİ'Sİ

Plymouth’a bugün "Yasak Bölge" (Exclusion Zone) deniliyor. Şehre girmek özel izinlere tabi çünkü volkan hâlâ aktif. İçeri girmeyi başaranlar ise tüyler ürpertici bir manzarayla karşılaşıyor. Şehirde gezerken sizi Masaların üzerinde bırakılmış kahve fincanları, kütüphane raflarında tozlanmış kitaplar ve volkanik küllerin arasından fırlayan sokak lambaları karşılıyor. Bu şehrin %80'i tamamen toprağın altında. Sokaklarda yürürken aslında binaların ikinci katlarının hizasında yürüyorsunuz.

TRAJEDİDEN FARKINDALIK MÜZESİNE

Montserrat hükümeti, bu trajediyi bir farkındalık alanına çevirdi. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen maceraperestler, teknelerle kıyıdan veya özel turlarla uzaktan bu "hayalet başkenti" izlemeye geliyor. Plymouth, doğanın gücü karşısında insan medeniyetinin ne kadar kırılgan olduğunun en somut kanıtı.