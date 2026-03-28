Endonezya, dijital dünyada çocuk güvenliği konusunda radikal bir adım atarak 16 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımını tamamen yasaklayan yeni düzenlemeyi bugün itibarıyla yürürlüğe koydu.

Çocukları siber zorbalık, dijital bağımlılık ve müstehcen içeriklerden koruma amacıyla hayata geçirilen bu hamle ile Endonezya; TikTok, Instagram, YouTube ve X gibi dev platformlara yönelik böylesine kapsamlı bir yasak getiren ilk Asya ülkesi olma unvanını aldı.

GENÇLERİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAYABİLİR

Yasağın yürürlüğe girmesi ülkede büyük bir tartışma dalgasını da beraberinde getirdi. Öğretmen dernekleri, çocukların ekran bağımlılığından kurtulması ve sağlıklı gelişimi için kararı "devrim niteliğinde" bir adım olarak nitelendirdi.

Ancak madalyonun diğer yüzünde ciddi hak ihlali endişeleri yer alıyor. Uluslararası Af Örgütü Endonezya Direktörü Usman Hamid, genel yasağın gençlerin ifade özgürlüğünü baltalayacağını ve hükümet politikalarına yönelik eleştirel seslerin kısılmasına yol açabileceğini savunarak tepki gösterdi.

ÇOCUK FENOMENLERE GELİR KAPISI KAPANDI

Kararın en somut mağduriyetlerinden biri ise dijital ekonomiden geçimini sağlayan genç içerik üreticileri tarafında yaşanıyor. Ailesinin bütçesine sosyal medya üzerinden katkı sağlayan 14 yaşındaki Charissa Putri Chandra Kirana gibi binlerce çocuk, yasağın ardından gelir kapısının kapanmasıyla karşı karşıya kaldı.

800 bini aşkın takipçisiyle annesinin tedavi masraflarını karşılayan Kirana, hükümetin bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekleyen pek çok gençten sadece biri.