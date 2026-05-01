Mayıs ayının ilk günü saat 19:23'te gerçekleşecek olan dolunay, eski dillerde "Neşe Ayı" (Wonne) olarak biliniyor. Kuzey Amerika yerlilerinin "Çiçek Ayı" dediği bu evre, doğanın en canlı dönemini ve duygusal bir aydınlanmayı temsil ediyor. Astronomik bir terim olmasa da, etkileri oldukça gerçek.

31 Mayıs: Gizemli "Mavi Ay"

Her iki buçuk yılda bir gerçekleşen nadir bir olay kapıda. Aynı ay içerisindeki ikinci dolunay olan "Mavi Ay", 31 Mayıs saat 10:45'te zirveye ulaşacak. İngilizlerin meşhur "Kırk yılda bir" (Once in a blue moon) deyimi tam da bu an için söylenmiş.

Bu dolunaydan en çok etkilenecek 3 burç

1 Mayıs'ta Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay, özellikle şu üç burcun hayatında "duygusal bir deprem" yaratabilir:

♉ Boğa (İlişki Sınavı)

Güven ve sadakat temaları masada. Dile getiremediğiniz ne varsa artık somutlaşacak. İlişkiniz ya bir üst seviyeye taşınacak ya da büyük bir yüzleşme yaşanacak.

♏ Akrep (Duygusal Ayna)

Dolunay sizin burcunuzda! Bastırılmış duygularınızı daha fazla görmezden gelemezsiniz. Eski kalıpları yıkıp kendinizi yeniden inşa etme zamanı.

♌ Aslan (Aile ve Yuva)

Dışarıdan her şey mükemmel görünse de iç dünyanızda ihmal edilmiş ihtiyaçlar gün yüzüne çıkıyor. Eviniz ve güvenliğinizle ilgili dürüst olma vakti.