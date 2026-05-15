ABD Başkanı Donald Trump Pekin dönüşünde gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu.

Air Force-1 Başkanlık Uçağı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, bazı gazetecilerin sorularına cevap vermekte zorlandı.

Çinle iyi ilişkileri olduğunu ve görüşmelerin çok iyi geçtiğini vurgulayan Trump, 'Çin'in Tayvan'a saldırması halinde ABD'nin ne yapacağı' sorulması üzerine kelimelerini dikkatle seçmek zorunda kaldı.

Trump'ın sözleri, Çin Başkanı Şi Cinping'in Trump üzerindeki baskısını gözler önüne serdi.

TRUMP'I ZORLAYAN SORULAR

Trump, gazetecilere "Şi'nin yaşadığı yere gittim, ki bu pek sık olan bir şey değil. Evet, çok güzeldi" diyerek Şi ile olan iyi ilişkilerini vurguladı. "İnanılmazdı. Yani, insanlar bunu daha önce hiç görmedi" diye konuşmasını sürdürdü.

Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi veren özerk ada Tayvan hakkında ise Trump "Şi, bir bağımsızlık hareketinin ortaya çıkmasını istemiyor" dedi.

Şi adına konuşan Trump "Bak, diyor, 'biliyorsun, binlerce yıldır elimizdeydi, sonra bir süreliğine elimizden çıktı ama geri alacağımızı biliyorduk. Kore Savaşı yaşandı. Bir sürü şey oldu.' Tüm bunlar bir sorun” diye konuştu. Trump "ben öyle ya da böyle bağlayıcı bir şey söylemedim" dedi.

Gazetecilere ABD'nin adaya karşı tutumu sorulduğunda ise Trump yuvarlak konuştu. Bir gazetecinin "Tayvan'a silah satışına onay verecek misiniz?" sorusuna "Şey, yakında bir karar vereceğim" dedi.

En zor soru ise, aslında en basit soru oldu. Bir gazeteci "Çin Tayvan'a saldırırsa ABD, adanın yanında olacak mı?" sorusuna cevap olarak Trump "bu konuda konuşmam" dedi.

Trump "bu soru bugün Başkan Xi tarafından bana soruldu. Ben de 'O konularda konuşmam' dedim" dedi. Başkan "Bana onları savunup savunmayacağımı sordu. Ben de, “Bu konuda konuşmam,' dedim." diye ekledi.