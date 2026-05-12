CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AKP'ye katıldı.

İki başkana rozeti Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.

Erdoğan, "Hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

BURCU KÖKSAL KONUŞTU

Rozet takma töreni sonrası konuşan Köksal şunları söyledi:,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere, hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.

Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim.



Afyonkarahisarımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun."