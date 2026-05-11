CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın düzenlenecek törenle resmen AKP'ye katılıyor.

Köksal tv100'e yaptığı açıklamada geçiş sürecini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 45 dakika görüştüğünü söyleyen Köksal, "CHP bizim CHP'miz değil" dediğini aktardı.

Köksal şu ifadeleri kullandı:

- AKP'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi.

- Kemal Bey, partiden ayrılmama razı olmadı. Ama beni kararlı görünce, “İlla istifa edeceksen bari bağımsız kal” dedi diye anlattı. Ben iyi ki o kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermişim. İyi ki Özgür Özel’e oy vermemişim."

- Yarın Afyonkarahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Benimle beraber hareket eden bir arkadaş. 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede Meclis'in çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda.

- Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine "Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil" dedim."