CHP'den ayrılarak bugün AKP'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 2025 yılında yaptığı açıklamalar sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlandı.

Köksal, belediye başkanlığı görevindeki ilk yılını değerlendirdiği "1 Yıl, 1 Şehir, 1 Değişim" programında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Programda kendisine yöneltilen "Önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

'SİYASETİ TAMAMEN BIRAKACAĞIM'

Köksal açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önümüzde bir genel seçim olacak. Yerel seçim öncesi olacak bu genel seçim. Eğer genel seçimde partimiz kazanamazsa ya da Sayın Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı olursa ben tekrar aday olmayacağım. Siyaseti tamamen bırakacağım.

Erdoğan tekrar kazanırsa ‘hayırlı olsun’ diyeceğiz. Bundan sonra herhangi bir yere, belediye başkanlığı veya herhangi bir makam olursa olsun aday olmayacağım. Ama başka bir aday kazanırsa o zaman ona göre değerlendireceğim."