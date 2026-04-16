İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 35 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında N.R, S.Ç. ile İ.D. isimli kişiler gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yurt dışındaki 2 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanları tutuklanmıştı. Bozbey’in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye AKP’ye geçmişti.