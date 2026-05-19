Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karaorman Mahallesi yakınlarında nehir yatağı çevresinde bulunan 4 vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte ani bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Bölgedeki barajdan su tahliyesinin başlamasıyla deredeki su seviyesi dakikalar içinde hızla yükseldi.
Çevreye bağlanan kara yoluyla bağlantıları kesilen ve yükselen suların ortasında kalan vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağlık görevlileri, UMKE ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli sevk edildi.
BOTLA KURTARILDILAR
Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, su akıntısının şiddetini kontrol ederek nehre zodyak bot indirdi. Mahsur kalan kişilerin bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaşan ekipler, 4 vatandaşı tek tek bota alarak kıyıya çıkarmayı başardı.
Kıyıya ulaştırılan vatandaşlar hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrol edildi. Kurtarılan 4 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma veya su yutma vakasının yaşanmadığı bildirildi.