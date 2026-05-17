Yangın saat 18.15 sıralarında Cuma mahallesi Elektrik sokakta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde çıktı.

Pasaja giren iki çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmak ile tutuşturup kaçtı.

Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu dernekte hasar meydana geldi.

Dernekte yangın çıkaran iki çocuk ve yangın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, yangını çıkaran iki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.