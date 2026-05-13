Tesettür giyim markasının kurucusu olan 27 yaşındaki Türk kökenli Büşra Sayed, Miss Germany yarışmasına katılıp finale yükseldi. Sahneye de kendi koleksiyonundan bir kombinle çıktı.

Gurbetçi Büşra'nın yarışma tarihinde sahneye çıkan ilk başörtülü olması Alman medyasında da büyük ilgi gördü.

Yarışmadan birkaç gün sonra Türk kızı Almanya Federal Meclisi'nde de gündeme geldi.

'ÇOK TEHLİKELİ BİR ABSÜRDİSTAN'

Almanya’nın aşırı sağcı partisi AfD’nin milletvekillerinden Beatrix von Storch, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada "Miss Germany finalinde tesettür vardı. Üstelik sadece başörtüsü takmakla kalmayan, aynı zamanda gerçek bir tesettür aktivisti olan bir aday vardı. Bunu pazarlıyor. Eğer böyle bir İslam aktivistinin Miss Germany finaline katılması ilerleme sayılıyorsa, o zaman Absürdistan’da yaşıyoruz demektir. Hem de çok tehlikeli bir Absürdistan’da" ifadelerini kullandı.

'MECLİSTE ADIM GEÇTİ, SEVİNDİM'

Alman vekilin tepkisine cevap veren Büşra Sayed, "Aslında şoke olmadım. Hatta biraz sevindim diyebilirim. Çünkü Miss Germany'de savunduğum misyon için bundan daha büyük bir görünürlük olamazdı. Sonuçta Federal Meclis'te adım geçti" dedi.

'AfD'Lİ ARKADAŞIM MARKAM İÇİN REKLAM YAPTI'

Genç kız, daha sonra Instagram ve Tiktok'tan yayımladığı videoda, "AfD’li arkadaşım markam için meclis kürsüsünden reklam yaptı ama indirim kodunu söylemeyi unuttu: AFD10." diyerek milletvekilini mizahi şekilde eleştirdi. Sayed'in paylaşımının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek mesajları yayımladı.