İngiltere Kralı III. Charles transatlantik gerilimlerin ve Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminden saatler sonra Beyaz Saray’a ulaştı.

Beyaz Saray'ın merdivenlerinde ayakta duran Trump, arabasından inen Kral Charles'ı karşıladı. Bu karşılamanın altında ise bir güç oyunu yatıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, el sıkışırken yaptığı küçük fakat görüşmeler için önemli bir hareketle biliniyor: ABD Başkanı, elini sıktığı liderleri kendini çekerek gücünü hissettirmeyi seviyor. Bu şekilde görüşmelerde psikolojik üstünlük kuruyor.

Ancak İngiltere Kralı Trump'ın bu harekateni hazırlıklı geldi. Arabadan indiği gibi Trump'ın elini sıkan Charles, Başkan'la birlikte Beyaz Saray'ın önünde ufak bir bile güreşine başladı. O anlar kameraya yansıdı.

İkili uzun süre el sıkışırken birbirlerini çekiştirdi. Bu esnada kraliçe ve first lady birbirlerine sarılıp öpüştü. Onlar ise hala el ele, çekişmeye devam etti.

Sonunda fiziksel güç mücadelesini sonlandıran ikili, birbirlerinin eşlerini de selamladı. Bu selamlama çok daha sakin geçti.

KRAL CHARLES'IN ABD TURU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt bu ziyaretin "uzun süredir devam eden ve özel olan o benzersiz ilişkiyi onurlandıracağını" vurguladı.

Hafta sonu Trump’ın bulunduğu bir davette yaşanan silahlı saldırı nedeniyle güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Andrews Hava Üssü’nde çiçeklerle karşılanan kraliyet heyeti programın ilk gününde Beyaz Saray turuna katıldı.

Bu dört günlük gezi Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle büyük bir sembolik önem taşıyor.

Salı günü Oval Ofis’te yapılacak görüşmelerin ardından Kral Charles 1991 yılından bu yana Kongre’ye hitap eden ilk İngiliz hükümdarı olacak.

Çarşamba günü New York’taki 11 Eylül anıtını ziyaret edecek olan heyet Perşembe günü ülkeden ayrılacak.

İran ile süregelen savaşın iki ülke arasına mesafe koyduğu bu günlerde ziyaretin diplomatik bir onarım sağlaması bekleniyor.

Başkan Trump ise Fox News kanalına verdiği demeçte "Kendi milletini başka hiç kimsenin yapamayacağı bir şekilde en iyi o temsil ediyor" diyerek Kral Charles’a desteğini sundu.

Kanserle mücadelesini sürdüren Charles için bu yorucu program aynı zamanda büyük bir kişisel dayanıklılık testi olarak dikkat çekiyor.