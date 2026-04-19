Gezginler, büyük umutlarla gittikleri adanın artık "yozlaşmış" ve dayanılmaz koşullara sahip olduğunu bildiriyor. Sosyal medyada, özellikle TikTok gibi platformlarda, "cennet" tatilinin hayal kırıklığıyla sonuçlanan olumsuz yönlerini gösteren videoların sayısı hızla artıyor. Bu paylaşımlarda havaalanının işleyişi, tahmin edilemeyen rüzgar koşulları ve artan hizmet maliyetleri sert bir dille eleştiri konusu oldu.

SÜREKLİ KUM FIRTINASI MEYDANA GELİYOR

Turistlerin en büyük hayal kırıklığı nedenlerinden biri, adada Mayıs'tan Eylül'e kadar çok güçlü esen ticaret rüzgarları. Sosyal medya kullanıcıları, rüzgar nedeniyle sahilde vakit geçirmenin bir "eziyete" dönüştüğünü, yüzlerinin ve eşyalarının sürekli kumla kaplandığını belirtti. Bir turist, üç tatilini de kötü hava koşulları nedeniyle berbat geçirdiğini ve bir daha asla adaya gelmeyeceğini ifade etti. Havanın tahmin edilemezliği, uzun süredir adayı tercih edenler için bile bardağı taşıran son damla haline geldi.

FAHİŞ FİYATLARA TEPKİ BÜYÜYOR

İklimsel zorlukların yanı sıra, tatilciler hizmet maliyetlerindeki hızlı artışa ve altyapı sorunlarına tepki gösteriyor. Daha önce uygun fiyatlı bir destinasyon olarak bilinen Lanzarote, özellikle Playa Blanca ve Puerto del Carmen gibi bölgelerde, yiyecek ve konaklama için artık yüksek harcamalar gerektiriyor. Ziyaretçiler, fiyatların "Ay'daki gibi" olduğundan ancak Costa Teguise gibi bölgelerin bakımsız kaldığından şikayet ediyor.

Ayrıca, havalimanındaki yeni sistemin yolcular için uzun kuyruklar ve rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Bazı gezginler adayı çöle benzeterek, yapılacak neredeyse hiçbir şeyin olmadığı, çok küçük bir yerleşim yeri olduğunu vurguluyor.

ADAYI SAVUNANLAR DA VAR

Yoğun eleştirilere rağmen, turistlerin önemli bir kısmı sevdikleri adayı savunmaya devam ediyor. Bu kesim için rüzgar bir dezavantaj değil, aksine su sporları için ideal koşullar yaratan ve yaz sıcağını hafifleten bir avantaj olarak görülüyor. Adayı savunanlar, Lanzarote'nin eşsiz volkanik manzaralarıyla temiz, samimi ve şık bir yer olmaya devam ettiğini ekliyor.