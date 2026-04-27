Yöntem oldukça basit. İnce bir kağıt parçası, buzdolabı kapısı ile gövde arasına yerleştirilip kapı kapatılıyor. Daha sonra kağıt çekilmeye çalışılıyor. Kağıt kolayca çıkıyorsa, bu durum kapı contasının yeterince sıkı olmadığına işaret ediyor.

Uzmanlara göre bu test, kapı lastiğinin ne kadar iyi sızdırmazlık sağladığını gösteriyor. Conta yeterince sıkı değilse, buzdolabının içindeki soğuk hava dışarı sızıyor ve cihaz olması gerekenden daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bu da hem enerji tüketimini artırıyor hem de gıdaların daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor.

Eğer kağıt sıkıca tutuluyorsa ve zor çekiliyorsa, bu durum contanın görevini doğru şekilde yerine getirdiğini gösteriyor. Bu basit kontrol sayesinde kullanıcılar, herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan buzdolabının performansı hakkında fikir sahibi olabiliyor.

Uzmanlar, kapı contalarının zamanla aşınabileceğini ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Gerekli durumlarda contanın değiştirilmesi, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor.

Küçük gibi görünen bu yöntem, evde fark edilmeden artan elektrik tüketimini önlemek için etkili bir kontrol aracı olarak öne çıkıyor.