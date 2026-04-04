Tuz, yüzyıllardır sadece yemeklerin vazgeçilmezi değil, aynı zamanda temizlikten sağlığa kadar pek çok alanda kullanılan doğal bir mucize.

Vücudumuzun sıvı dengesini koruyan ve sinir sistemimiz için hayati önem taşıyan bu kristal yapı, şimdilerde modern mutfaklarda bambaşka bir görev üstleniyor. Zorlu yağ lekeleri ve kararmış fepsiler üzerindeki etkisiyle bilinen tuz, artık buzdolabı raflarının en stratejik noktasında yerini alıyor.

Son günlerde sosyal medyada ve ev hanımları arasında hızla yayılan "buzdolabına tuz koyma" akımı, aslında bilimsel bir mantığa dayanıyor. Eğer buzdolabınızda geçmeyen bir koku veya meyvelerinizin çabuk bozulması gibi sorunlar yaşıyorsanız, çözüm mutfak dolabınızdaki tuz kavanozunda saklı olabilir.

BUZDOLABINA TUZ KOYMANIN FAYDALARI

Peki, bu küçük dokunuş mutfağınızda neleri değiştiriyor? İşte tuzun buzdolabındaki etkileri:

Nem dengesi sağlar: Tuz, doğal bir nem emicidir (higroskopik). Buzdolabı içindeki fazla nemi çekerek gıdaların üzerinde bakteri ve küf oluşma riskini en aza indirir.

Kötü kokuları hapseder: Balık, peynir veya soğan gibi keskin kokulu gıdaların yaydığı ağır kokuları içine hapseder. Böylece buzdolabını her açtığınızda ferah bir havayla karşılaşırsınız.

Gıdaların ömrünü uzatır: Özellikle nemden çabuk etkilenen sebze ve meyveler, tuzun sağladığı kuru ortam sayesinde çok daha uzun süre taze ve diri kalır.