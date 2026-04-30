Kore Kutup Araştırma Enstitüsü (KOPRI), Antarktika’nın okyanus ortası sırt bölgesinde yürüttüğü keşif gezisinde dünyada bir ilke imza attı. İnsansız denizaltılar kullanılarak yapılan araştırmada, deniz tabanındaki çatlaklardan fışkıran 300 derece üzerindeki hidrotermal sıvılar ve bu ekstrem koşullarda gelişen benzersiz bir yaşam alanı doğrudan görüntülendi. Yüzeydeki dondurucu iklimle hiçbir bağı bulunmayan bu bölge, güneş ışığı olmadan yaşamın sürdüğü nadir alanlardan biri olarak kayıtlara geçti.

FOTOSENTEZ YERİNE KEMOSENTEZLE YAŞAM

Güneş ışığının ulaşmadığı 1300 metre derinlikte, yaşamın temelini fotosentez yerine kemosentez oluşturuyor. Hidrotermal bacalardan salınan hidrojen sülfür ve metanı parçalayan mikroorganizmalar, organik madde üreterek devasa bir ekosistemi besliyor.

Yüksek su basıncı sayesinde 300 derecede bile kaynamadan sıvı halde kalan mineralli sular; demir, bakır ve çinko gibi metalleri okyanusa taşıyor. Bu süreç, Antarktika deniz tabanında yeryüzündeki hiçbir canlı topluluğuna benzemeyen, kükürt ve metanla beslenen organizmaların türemesine olanak sağlıyor.

350 KİLOGRAM MİNERAL VE YENİ TÜRLER TOPLANDI

Araştırma ekibi, Jangbogo İstasyonu’ndan 1200 kilometre uzaklıktaki keşfedilmemiş bölgeden yaklaşık 350 kilogram mineral örneği topladı. Robotik kollar yardımıyla deniz tabanından alınan numuneler arasında süngerler, derisi dikenliler ve daha önce literatürde yer almayan toplam 12 farklı derin deniz organizması bulunuyor.