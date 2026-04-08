Elektrikli otomobil dünyasında şarj hızları konusundaki rekabet, Çinli devler arasında nefes kesen bir yarışa dönüştü. Geely grubunun bünyesinde yer alan Lynk & Co, yeni modeli 10 ile gerçekleştirdiği testlerde bataryasını sadece 8 dakika 42 saniyede yüzde 97 doluluk oranına ulaştırarak, ezeli rakibi BYD’nin kısa süre önce kırdığı rekoru geride bıraktı.

Sektörde taşları yerinden oynatan bu gelişme, elektrikli araçların şarj süresi sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik dev bir adım olarak nitelendiriliyor.

Geçtiğimiz ay BYD, ikinci nesil Blade Battery ve megavat hızlı şarj teknolojisiyle elde ettiği 9 dakikalık rekorla gövde gösterisi yapmıştı. Ancak Geely, 900V Energee Golden Brick batarya teknolojisiyle bu sevinci kısa tuttu.

Resmi test verilerine göre Lynk & Co 10, yüzde 10’dan yüzde 70 doluluğa sadece 4 dakika 22 saniyede ulaşırken, 816 kilometrelik toplam menzilinin her saniyesinde araca 2 kilometrelik menzil eklemeyi başardı. Test sırasında kaydedilen 1100 kW pik şarj gücü, batarya yüzde 80 doluluğa ulaştığında bile 500 kW seviyesinin altına düşmeyerek yüksek performansını korudu.

YENİ SİSTEMLERİ YÜKSEK ISI SORUNLARINI BERTARAF EDİYOR

Bu devrimsel hızın arkasında, Geely’nin bir diğer markası olan Zeekr’in geliştirdiği V4 megavat hızlı şarj istasyonları yatıyor. Dünyanın lideri konumundaki bu tam sıvı soğutmalı sistem, 1300 kW pik güç ve 1300A pik akım değerlerine ulaşarak yüksek ısı sorunlarını bertaraf ediyor.

Şubat 2026 itibarıyla Geely’nin şarj ağı, 215 şehirde 2 bin 103 istasyon ve 10 binden fazla üniteye ulaşmış durumda. Özellikle otoyol servis alanlarındaki 800V ultra hızlı şarj noktalarıyla yaygınlaşan bu ağ, kullanıcıların uzun menzilli yolculuklardaki şarj kaygısını minimuma indirmeyi hedefliyor.