Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosya altı yıl sonra raftan indirildi; bu kapsamda son olarak dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.

Hastane kayıtlarının silinmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında tutuklama kararı verilen Özdemir ile ilgili bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Resmi sosyal medya hesabındaki bilgilere göre Özdemir'in, 2017 yılında normal doğum alanındaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından "Yılın Hekimi" ödülüne layık görüldüğü ortaya çıktı.