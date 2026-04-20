Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin dosya altı yıl sonra raftan indirildi; bu kapsamda son olarak dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı.
Hastane kayıtlarının silinmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında tutuklama kararı verilen Özdemir ile ilgili bir ayrıntı da ortaya çıktı.
Resmi sosyal medya hesabındaki bilgilere göre Özdemir'in, 2017 yılında normal doğum alanındaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından "Yılın Hekimi" ödülüne layık görüldüğü ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamamıştı.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı raftan indirmiş ve aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Özdemir tutuklanmıştı.
Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.