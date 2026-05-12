Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, gazeteci Fatih Altaylı’nın programında yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. 2008-2015 yılları arasında evli kaldığı Çağla Şıkel ile ilişkisine dair konuşan Altuğ, eski eşine yaptığı evlenme teklifinin detaylarını anlattı. Ünlü şarkıcının, Çağla Şıkel’e babasının mezarı başında yüzük verdiğini söylemesi duygusal anlar yaşattı.

''AMA BİZ BUNU BAŞARDIK''

Emre Altuğ, Fatih Altaylı’nın sunduğu programa konuk olarak özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2008 yılında evlendiği ve Uzay ile Kuzey adında iki çocuğunun annesi olan Çağla Şıkel ile ilişkilerinin nasıl başladığını anlatan Altuğ, “Yaklaşık üç yıllık bir arkadaşlığımız oldu. Sektör içinde ilişki yürütmek kolay değil ama biz bunu başardık” dedi.

EVLİLİK TEKLİFİNİ MEZAR BAŞINDA ETMİŞ

Ünlü şarkıcı, evlenme teklifini ise oldukça duygusal bir ortamda yaptığını açıkladı. Altuğ, Çağla Şıkel’in babasının ölüm yıl dönümünde mezarlığa gittiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Babası hayattayken Çağla’ya hep ‘Seni babandan isteyeceğim’ diye takılırdım. Mezarın başında ona bunu hatırlattım ve yüzüğü verdim.”





Altuğ ayrıca, “Buraya geldiğinde kendini iyi hissetmeni istiyorum. O yüzden sana burada evlenme teklif etmeyi düşündüm” dediğini anlattı.

DUYGULANDIRAN HİKAYEYE YORUM YAĞDI

Program sırasında duygulanan Fatih Altaylı ise Emre Altuğ’un bu hikâyesine karşılık, “Müthiş hikâye, vallahi ağlarım. Ne iyi adamsın” ifadelerini kullandı.

Emre Altuğ’un anlattıkları sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı ünlü şarkıcının jestini “çok romantik” ve “duygusal” olarak yorumladı.