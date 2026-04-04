Hollanda’nın Assen kentindeki Drents Müzesi’nden 2025 Ocak ayında çalınan Coțofenești Altın Miğferi, Hollandalı yetkililer tarafından düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna gösterildi. Romanya’ya ait bu eşsiz eser, müzeden çalınmıştı. Yetkililer, çalınan iki altın bileziğin de bulunduğunu duyurdu. Ancak üçüncü bileziğin bulunamadığı belirtildi.

MİĞFERDE HAFİF HASAR VAR

Drents Müzesi Müdürü Robert van Langh, miğferin hafif hasar gördüğünü ancak bu hasarın neredeyse fark edilmeyecek düzeyde olduğunu ve restorasyonla tamamen onarılabileceğini açıkladı. İki bileziğin ise kusursuz durumda olduğu belirtildi.

İADE İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Ünlü sanat dedektifi Arthur Brand, eserlerin geri alınmasında rol oynadığını söyledi. Brand’e göre miğferin geri verilmesi, polisle birlikte yürütülen bir anlaşma sonucunda mümkün oldu. Bu anlaşmada şüphelilere daha hafif ceza önerildiği ifade edildi.

SOYGUN GECE YARISI YAPILMIŞTI

Romanya’nın önemli kültürel miraslarından biri olan eserler, geçen yıl ocak ayında gece yarısı düzenlenen baskınla çalınmıştı. Hırsızlar, el yapımı patlayıcı ve balyoz kullanarak müze vitrinini kırmıştı. Eserler, Bükreş’teki Romanya Ulusal Tarih Müzesi’nden geçici olarak ödünç alınmıştı ve kısa süre içinde Romanya’ya iade edilmesi planlanıyordu.

DAVA YAKINDA BAŞLAYACAK

Olaydan kısa süre sonra halktan gelen ihbarlar üzerine Amsterdam’ın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde dört kişi gözaltına alınmıştı. Yaşları 21 ile 36 arasında değişen üç erkek şüpheli hakkında dava açıldı. Yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Romanya savcısı Daniela Buruiană, Assen’de yaptığı açıklamada Hollandalı yetkililerle yürütülen yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buruiană, bu operasyonla sadece Romanya’nın değil, tüm Avrupa’nın kültürel mirasının korunmasına katkı sağlandığını vurguladı.

ROMANYA İÇİN PAHA BİÇİLMEZ

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, eserleri “Romanya kimliği için paha biçilemez” olarak nitelendirdi. Hollanda Başbakanı Rob Jetten ise polisin kararlı ve etkili çalışmasını övdü. Hollanda’da son yıllarda müzelere yönelik benzer büyük hırsızlıklar dikkat çekiyor. Kasım ayında bir Andy Warhol eseri, 2020’de ise Vincent van Gogh’a ait bir tablo çalınmıştı.