İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden geldi. Çalıştığı şirket tarafından işine son verilen bir mühendis, haksız yere işten çıkarıldığını belirterek yargı yoluna başvurdu. Dava dilekçesinde, kendisine şirket tarafından zimmetlenen cep telefonunun, kişisel verilerini temizlemesine fırsat tanınmadan elinden alındığını ve mesajlarının okunduğunu ifade eden mühendis; kıdem, ihbar ve yıllık izin ücretlerinin yanı sıra manevi tazminat talebinde bulundu.
Davalı şirket ise mahkemeye sunduğu savunmada feshin haklı nedene dayandığını ileri sürdü. Şirket yetkilileri, davacı mühendisin rakip firma çalışanlarıyla yaptığı mesajlaşmalarda patronuna ve iş arkadaşlarına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının tespit edildiğini belirterek davanın reddini istedi.
Dosyayı ve tarafların iddialarını inceleyen yerel mahkeme, iş sözleşmesinin feshini haksız buldu. Mahkeme heyeti, çalışana tahsis edilen telefondaki kişisel WhatsApp mesajlarının işveren tarafından okunmasını "özel hayatın gizliliğinin ihlali" olarak değerlendirerek işçinin manevi tazminata hak kazandığına hükmetti.
Kararın ardından davalı şirket istinaf yoluna başvurdu ve dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun bularak onadı ve işverenin tazminat ödemesini kesinleştirdi.