İnşaat faaliyetleri esnasında yer altı katmanlarında iyi korunmuş devasa kemik parçalarına rastlanması üzerine çalışmalar durdurularak durum paleontologlara bildirildi. Georgia Southern Üniversitesi araştırmacılarının katıldığı kazılarda, kalıntıların Eosen dönemine ait tek bir canlıya ait olduğu ve bölgenin sığ bir deniz tabanı olduğu evrede yaşadığı saptandı. Literatüre "Georgiacetus vogtlensis" adıyla geçen bu canlı, balinaların karadan denize geçiş aşamasındaki en net fosil örneklerinden biri oldu.

HEM KARA HEM DENİZ CANLILARININ ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYOR

Paleontolojik incelemelerde, 4 metrelik canlının leğen kemiğinin (pelvis) omurgaya sıkıca bağlı olmadığı tespit edildi. Modern balinalarda da görülen bu anatomik özellik, canlının yaşamının tamamını suda yüzerek geçirdiğini ve karada yürümesinin imkansız olduğunu gösteriyor. Ancak iskelette arka uzuvlara ait bağlantı noktalarının hala belirgin olması, canlıyı iki farklı evrimsel aşamanın tam ortasına konumlandırıyor.

BALİNALARIN KÜRESEL GÖÇ YOLLARI NETLEŞİYOR

Bilim insanları, Georgiacetus vogtlensis fosilini Asya'da bulunan daha eski protoset (ilkel balina) türleriyle karşılaştırdı. Yapılan anatomik kıyaslamalar, Georgia'da bulunan türün Asya kökenli ilkel canlılardan türediğini ancak modern balinalara yol açan gelişmiş özellikleri de bünyesinde barındırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu canlının kuyruk yüzgeçleri yerine güçlü arka bacaklarını senkronize şekilde sallayarak yüzdüğünü tahmin ediyor.

EKSİK EVRİMSEL HALKA TAMAMLANDI

Yalnızca kafatası 76 santimetre uzunluğunda olan bu tarih öncesi canlı, yarı suda yaşayan memelilerin tamamen deniz canlısına dönüşme sürecindeki kayıp halkayı temsil ediyor. Nükleer Düzenleme Komisyonu'nun da yakından takip ettiği kazıların ardından, Alabama ve Mississippi eyaletlerinde de benzer destekleyici fosiller saptandı. Vogtle İstasyonu bulguları, eyalet tarihinin en önemli paleontolojik keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.