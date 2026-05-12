Yurt dışında yaşamak denince akla gelen ilk engel olan yüksek gelir vergileri, bazı ülkelerde tamamen tarih oluyor.

Dailymail'de William Russell uzmanları tarafından hazırlanan "Vergisiz Taşınma Endeksi", dünya genelindeki popüler destinasyonları; net maaşlar, gayrimenkul fiyatları, kira maliyetleri ve genel yaşam giderleri üzerinden karşılaştırdı.

Sonuçlar, bazı ülkelerin sadece güvenlik değil, aynı zamanda devasa bir finansal özgürlük sunduğunu kanıtlıyor.

İşte gurbetçilerin ve yüksek kazanç hedefleyen profesyonellerin yeni rotası olan o ilk 10 ülke:

1. Lihtenştayn

Avusturya ve İsviçre arasında sıkışmış bu küçük ama etkili ülke, listenin tartışmasız lideri.

Net Maaş: Aylık ortalama 7.160 sterlin (440.000 TL üzeri).

Vergi Durumu: Kişisel gelir vergisi %1,2 gibi sembolik oranlardan başlıyor, sermaye kazancı vergisi ise hiç uygulanmıyor.

Avantajı: İşgücünün %70'ini yabancıların oluşturduğu ülke, dünyanın en yüksek güvenlik ve ekonomik istikrar oranlarından birine sahip.

2. Monako

F1 pilotlarından spor yıldızlarına kadar herkesin gözdesi olan Monako, listeye ikinci sıradan giriş yapıyor.

Net Maaş: Aylık ortalama 6.685 sterlin (411.595 TL)

Vergi Durumu: Sakinleri; gelir vergisi, servet vergisi veya sermaye kazancı vergisi ödemiyor. Ayrıca miras vergisi oranı eşler ve çocuklar için %0.

3. İsviçre

Avrupa'nın kalbinde yer alan İsviçre, sadece dağlarıyla değil, düşük vergi oranlarıyla da cezbediyor.

Net Maaş: Aylık ortalama 5.683 sterlin (349.902 TL)

Durum: 2024 yılında 170 binden fazla yabancı buraya yerleşti. Federal düzeyde gelir vergisi %11,5 ile sınırlandırılmış durumda.

4. Cayman Adaları

Profesyonellerin toplam kazancının %100'ünü ellerinde tutabildiği bu ada, tam bir finansal cennet.

Net Maaş: Aylık ortalama 5.506 sterlin (339.040 TL)

Vergi Durumu: Gelir vergisi, kurumlar vergisi veya miras vergisi yok.

5. Bermuda

Kuzey Atlantik'in bu incisi, hem tatil hem de yüksek birikim yapmak isteyenlerin adresi.

Net Maaş: Aylık ortalama 5.053 sterlin (311.146 TL)

Yaşam: Yıl boyu güneşli iklim ve sıfır kişisel gelir vergisi.

6. Lüksemburg (4.080 £): Dünyanın en yüksek Yaşam Kalitesi Endeksi’ne (2025) sahip ülkesi. Özel muafiyetlerle gurbetçiler 8 yıl boyunca maaşlarının yarısı üzerinden vergilendirilebiliyor.

7. Singapur (3.225 £): Asya'nın finans merkezi. Yabancı çalışanların %65'i buraya taşındıktan sonra harcanabilir gelirlerinin arttığını belirtiyor.

8. Hollanda (2.946 £): Yüksek vasıflı çalışanlar için uygulanan "%30 kuralı" ile maaşın büyük kısmı vergisiz kalıyor. 2025'in en güvenli ülkesi seçildi.

9. Katar (2.828 £): Maaş, ücret ve ödeneklerde sıfır gelir vergisi. Modern altyapı ve yüksek güvenlik endeksiyle Orta Doğu'nun parlayan yıldızı.

10. Jersey (2.828 £): İngiliz Kanal Adaları'nda yer alan bu özerk devlet, %20 tavan vergi oranı ve sıfır miras vergisiyle listeyi tamamlıyor.