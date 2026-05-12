İngiltere genelindeki haneler, 2021 Çevre Yasası kapsamında hayata geçirilen "Basit Geri Dönüşüm" reformlarıyla yeni bir döneme girdi. İşletmeler ve haneler için zorunlu hale getirilen bu düzenleme, atıkların toplanmasında tek tip ve sıkı kurallar öngörüyor.

Yeni yönetmelik; gıda atıkları, kağıt, cam, metal ve plastiklerin ayrı noktalarda toplanmasını şart koşuyor. Kılavuzda yer alan kurallara uymayan vatandaşlar, çöplerinin kapıda kalması riskiyle karşı karşıya.

KAVANOZ KAPAKLARINI SAKIN AYIRMAYIN

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddesi cam kavanozlar ve metal kapaklarla ilgili. Yaygın bilinenin aksine, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA) metal kapakların camlarla birlikte atılması gerektiğini açıkladı.

Bakanlık rehberinde şu ifadelere yer verildi:

"Cam kapların metal kapakları (örneğin reçel kavanozu kapakları), yerinden çıkarılmadan camla birlikte geri dönüştürülmelidir. Kapakları tekrar takmak, ayırma işlemi sırasında bu küçük parçaların kaybolma riskini ortadan kaldırır."

Geri dönüşüm devi Recycle Now, cam atıkların geri kazandırılma oranını artırmak için vatandaşlara şu adımları izlemelerini öneriyor:

Hızlıca Durulayın: Şişe ve kavanoz içindeki kalıntılar diğer malzemeleri kirletebilir.

Kapakları Takın: Metal kapak ve tıpaları şişenin üzerinde bırakın.

Mantarlara Dikkat: Şarap ve benzeri şişelerin mantarları geri dönüşüme uygun değildir; ancak evde kompost yapılabilir.

Mavi Camlar Yeşil Bölmeye: Eğer şişe bankası kullanıyorsanız, mavi camlar artık yeşil camlarla aynı bölmeye atılabilecek.

YENİ YÖNETMENLİK BANYO ÇÖPLERİNİ DE KAPSIYOR

Daily express'te yer alan habere göre, yeni yönetmelik sadece mutfak atıklarını değil, banyo çöplerini de kapsıyor. Belediyelerin bebek bezleri, hijyen ürünleri ve idrar kaçırma pedleri gibi "emici hijyen ürünlerini" toplama zorunluluğu kaldırıldı.

Geri dönüştürülemeyen diğer ürünler ise şunlar:

-Pamuk ve makyaj temizleme pedleri.

-Kağıt mendiller ve ıslak mendiller.

-Aynalar: Aynalar evsel geri dönüşüm kutularına atılamaz, mutlaka özel geri dönüşüm merkezlerine götürülmelidir.

Yerel yönetimlerin uygulama takvimi değişiklik gösterebildiği için, vatandaşların kendi belediyeleriyle iletişime geçerek kuralların bölgelerinde aktif olup olmadığını teyit etmeleri önemle tavsiye ediliyor.