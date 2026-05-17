MASRAFTAN KURTULMAK İÇİN İKİ KAŞIK YETİYOR
Çamaşır makineler içinde sürekli su kullanıldığından zamanla kireçlenmeye başlar.Kirelenme sorunukaçınılma bir gerçek gibi görünse de aslında doğal yöntemler ve temizlik önerileri içerisinde yer alan doğal ürün karışımlarınını kullanarak kireçlenme sorunundan kurtulabilirsiniz. Kirecin makine pompasına ulaşması 11 bin TL'ye ulaşan masraflara neden olabilir. Bu masraftan korunmanın püf noktası sayılan doğal yöntemler şu şekilde karşımıza çıkıyor:
KAYA TUZU VE ELMA SİRKESİ
Doğal bir aşındırıcı ve mineral çözücü olan bu yöntemi uygulamak için tambura iki avuç kadar iri kaya tuzu atıp, deterjan gözünden yarım litre kadar elma sirkesi ekleyin. Yüksek ısıda çalıştırılan makinede eriyen kaya tuzu, suyun iyon yapısını değiştirerek kirecin çözünürlüğünü artırırken, elma sirkesi bu çözünen kirecin tahliye borularından kolayca akıp gitmesini sağlar. Bu yöntem özellikle tahliye sistemindeki kireç tıkanıklıklarını açmak ve makinenin su boşaltma performansını artırmak için idealdir.
BEYAZ SİRKE VE BORAKS
Hem kireç temizliği hem de derinlemesine hijyen istiyorsanız, bir su bardağı boraksı tamburun içine serpiştirin ve deterjan çekmecesine bir bardak beyaz sirke koyarak makineyi çalıştırın. Boraks, suyun sertliğini kalıcı olarak yumuşatırken sirke ile birleştiğinde güçlü bir kireç sökücüye dönüşür. Bu kombinasyonun en büyük etkisi, kirecin içinde hapsolmuş olan küf ve bakteri yuvalarını parçalayarak makinedeki rutubet kokusunu tamamen ortadan kaldırması ve iç aksamı tamamen sterilize etmesidir.
ÇAMAŞIR SODASI VE KARBONAT
NARENCİYE KABUKLARI VE BEYAZ SİRKE
Daha hafif kireçlenmeler ve bakım için, bir file torbanın içine birkaç adet limon ve portakal kabuğu koyup ağzını sıkıca bağlayarak tambura atın; deterjan gözüne de bir bardak beyaz sirke ekleyin. Sıcak su kabuklardaki doğal narenciye yağlarını (limonen) ve asitleri açığa çıkarırken, sirke kireci yumuşatır. Bu yöntem, kireci yüzeysel olarak temizlemenin yanı sıra makinenizin içindeki lastik aksamları yumuşatır ve makineden haftalarca sürecek doğal, taze bir koku yayılmasını sağlar.
LİMON TUZU VE BEYAZ SİRKE
En güçlü kireç çözücü yöntemlerden biri olan bu ikiliyi kullanmak için, deterjan gözüne iki yemek kaşığı limon tuzu döküp üzerine bir su bardağı beyaz sirke ilave edin. Makinenizi 90 derece gibi yüksek ısılı bir programda çalıştırdığınızda, sıcak suyla etkileşime giren sitrik asit ve asetik asit, rezistansın üzerinde katmanlaşmış sert kireç tabakalarını hızla parçalayarak söker. Bu işlem sonunda sadece kireçler temizlenmekle kalmaz, aynı zamanda sirkenin dezenfektan etkisi sayesinde makine içindeki mikroorganizmalar da yok edilir.
DÜZENLİ TEMİZLİK ÖNEMLİ
Çamaşır makinelerinde oluşan kireçlerden kurtulmak için düzenli şekilde makine filtresini ve pompasını temizlemek büyük önem taşıyor. Kireçlenme oluşumuna karşı çamaşır makinelerini doğal yöntemler ile destekleyebilirsiniz ancak bu işi başlamadan bitirmenin yolu düzenli ve özenli bir temizlikten geçiriyor.
