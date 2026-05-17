BEYAZ SİRKE VE BORAKS

Hem kireç temizliği hem de derinlemesine hijyen istiyorsanız, bir su bardağı boraksı tamburun içine serpiştirin ve deterjan çekmecesine bir bardak beyaz sirke koyarak makineyi çalıştırın. Boraks, suyun sertliğini kalıcı olarak yumuşatırken sirke ile birleştiğinde güçlü bir kireç sökücüye dönüşür. Bu kombinasyonun en büyük etkisi, kirecin içinde hapsolmuş olan küf ve bakteri yuvalarını parçalayarak makinedeki rutubet kokusunu tamamen ortadan kaldırması ve iç aksamı tamamen sterilize etmesidir.