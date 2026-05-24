Çamaşır makinelerinde yıkanan kıyafetler ne kadar temiz olsa da kırışık çıkıyor. Temizlenen kıyafetler kurutulduğunda kırışıklık izleri kendini belli ediyor. Yıkanan kıyafetin ütülenmesi ve giyilmesi ise çoğu zaman büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Özellikle yoğun tempoda çalışan insanlar için ütü büyük bir külfete dönüşüyor. Ancak çamaşır makinesinde bulunana basit bir ayarı kullandığınızda kıyafetler makineden ütülenmiş kadar düz çıkıyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIRKEN HATA YAPIYORUZ

Çamaşır makinelerinin kullanımı konusunda ciddi bir hata yapılıyor. Makineye koyulan kıyafetlerin ütüye ihtiyaç duymadan temizlenmesi söz konusu iken hemen herkes bu kullanım biçimini görmezden geliyor. Çamaşır makinesini kullanırken belirli bir ayarı aktif hale getirdiğinizde ve basit hatalardan uzak durduğunuzda çamaşırlar adeta ütülenmiş gibi duruyor. Çamaşır makinelerinde kendiliğinden yer alan ayarı kullanmaya başladığınızda sizler de kolaylıkla kıyafetlerinizi makineden ütülenmiş gibi çıkarıp rahatlıkla kurutabilirsiniz.

BUNU YAPINCA ÜTÜLENMİŞ GİBİ ÇIKIYOR

Kıyafet yıkarken makinelerde çoğu kişi kırışık azaltma ya da kolay ütüleme programlarını kullanmayı bilmiyor. Bir çok kişinin fark etmediği bu ayarları kullanmak çamaşırların makineden ütülenmiş gibi düz çıkmasını sağlıyor. Bu program özellikleri sayesinde kumaşlar tambur içinde daha kontrollü şekilde hareket ediyor. Bu da sert kırışıklıkların oluşmasının önüne geçiyor. Böylelikle kıyafetlerde ütü süresi kısalıyor. Hatta bazı kıyafetlerin ütülenmesine gerek bile kalmıyor.

Uzmanlara göre çamaşır makinesi kullananların en sık yaptığı hata makineyi yüksek devirde kullanmak oluyor. Özellikle gömlek ve tişört gibi makineden çıkarıldıktan sonra yıkanan kıyafetler ile ince kumaşlı kıyafetlerin yüksek devirde sıkma ile yıkadığınızda kıyafetler düğüm haline gelmiş gibi çıkıyor. Düşük devirde sıkılan kumaşlarda kırışıklık çok az oluşuyor ve kururken kedi formuna kolay şekilde dönüyor.

KIYAFETLERİ BEKLETMEDEN ASIN

Çamaşır makinesinden çıkarılan kıyafetlerin bekletilmeden askıya asılması da kırışıklık konusunda ciddi fark oluşturuyor. Çamaşırların ıslak şekilde uzun süre tamburun içinde bekletilmesi derin ve sert kırışıklıkların oluşmasına neden oluyor. Çamaşırlar temizlendikten hemen sonra tamburdan çıkarıp silkeleyerek asmak kumaşların doğal görünümünü korumasına yardımcı olacaktır.

Bazı çamaşır makinelerinde buhar destekli programlar bulunuyor. Buhar kumaş liflerinin yumuşamasını sağlayarak kırışıklıkların oluşumunu ciddi şekilde azaltıyor. Özellikle gömlek ve pantolon gibi ofis kıyafetleri sayılan kıyafetlerde bu yöntem oldukça ciddi etki sağlıyor.

Makinenizde yapacağınız küçük ayar değişiklikleri sayesinde uzun vakit alan ütü zahmeti büyük ölçüde azaltılabiliyor. Doğru program seçimi ve basit pratik yöntemler sayesinde kıyafetlerinizin daha bakımlı ve düzenli hale gelmesini kolaylaştırabilirsiniz.