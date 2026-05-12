Batman’da yarım asırdır binlerce kişiye kapılarını açan Ahmediye Camisi, teknik incelemelerin ardından güvenlik gerekçesiyle yerle bir edildi. Seyitler Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 50 yıllık olan ibadethanede, cemaatin namaz kıldığı esnada tavanda yaşanan çökmeler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde ekonomik ömrünü tamamladığı raporlanan cami için acil yıkım kararı verildi.

SADECE MİNARESİ KALDI

Yıkım çalışmalarının ardından koca bir alandan geriye sadece caminin minaresi kaldı. Boş arazinin ortasında tek başına duran minareyi gören vatandaşların şaşkınlığını dile getiren Seyitler Mahallesi Muhtarı Süleyman Rüzgar, "Camimiz artık ibadete elverişsiz hale gelmişti ve risk taşıyordu. İki hafta içinde yıkımı tamamladık. Şimdi yoldan geçenler sadece minareyi görünce caminin nerede olduğunu soruyor. Valimizden ve yetkililerimizden bu boşluğun bir an önce doldurulmasını talep ediyoruz," şeklinde konuştu.

İKİ MAHALLE CAMİSİZ KALDI

Güneykent ve Seyitler mahallelerinin tam kesişme noktasında bulunan caminin yıkılması, bölgedeki yaşlı vatandaşları da zor durumda bıraktı. Güneykent Mahallesi Muhtarı Salih Cihan, caminin merkezi konumuna dikkat çekerek, buranın mahalle sakinleri için manevi bir merkez olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Direk ise mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Eski binayı yıktık, molozları temizledik ancak şu an çevremizde gidebileceğimiz bir cami kalmadı. İbadet etmek için çok uzak mesafeler yürümek zorunda kalıyoruz. Hem devlet büyüklerimizden hem de hayırseverlerden yeni bir cami inşaatı için destek bekliyoruz."