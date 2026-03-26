Türk resim sanatının öncü isimlerinden Osman Hamdi Bey’in önemli eserlerinden Cami Kapısında adlı tablo, İngiltere’nin başkenti Londra’da Bonhams Müzayede Evi tarafından düzenlenen “19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz İzlenimci Sanatı” müzayedesinde 4,92 milyon dolara (218 milyon 282 bin TL) alıcı buldu. Eser, sanatçının önemli çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Alıcının kimliği açıklanmadı.



Bonhams'ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, eserin Osman Hamdi Bey'in en dikkat çekici çalışmalarından biri olduğunu belirterek, tablonun hem ölçeği hem de ayrıntılarıyla sanatçının üslubunu güçlü biçimde yansıttığını ifade etti.

O'Brien, eserin çağdaş bir sokak sahnesini 15. yüzyıl Osmanlı cami mimarisine ait unsurlarla bir araya getirdiğini aktararak, tablonun Osmanlı'da bir sanatçının ortaya koyduğu oryantalist sanat anlayışını anlamak açısından önemli bir örnek olduğunu kaydetti.

"Cami Kapısında" tablosunda tasvir edilen mekanın Bursa'daki Muradiye Camisi'nin ana giriş kapısı olduğu ve Osman Hamdi Bey'in kendisini üç farklı figür olarak resmettiği belirtiliyor.

Bonhams, 2019'da Osman Hamdi Bey'in "Genç Kadın Okurken" adlı eserini ise 6,6 milyon sterline satarak sanatçının müzayedelerde ulaştığı en yüksek satış fiyatına imza atmıştı.

Paris'te Gustave Boulanger ve ünlü oryantalist ressam Jean-Leon Gerome'un etkisi altında eğitim alan Osman Hamdi Bey, Osmanlı ile Avrupa sanat dünyası arasında köprü kuran sanatçılar arasında gösteriliyor.

Osman Hamdi Bey, 1881'de müdürlüğüne getirildiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde (Müze-i Hümayun) Türk müzeciliğinin temelini attı ve 1884'te yürürlüğe giren "Asar-ı Atika Nizamnamesi" ile de tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayarak kültürel mirasın korunmasında tarihi bir rol oynamıştı.



