Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde yer alan 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, "lotus" olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sap uzunluğu yaklaşık 1 metreyi bulan bu bitkiler, göl tabanındaki çamurda köklenerek su yüzeyine ulaşıyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan çiçeklerin görünürlüğü Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ TAHRİP ETMEKTE 700 BİN TL CEZA
Koruma altındaki nilüfer çiçeklerine yönelik müdahaleler, ağır yaptırımlara tabi tutuluyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve doğal yapıya zarar vermekten dolayı, bir tek nilüfer çiçeğini koparan şahıslara 699 bin 245 TL tutarında idari para cezası kesiliyor. Yetkililer, endemik ve hassas türlerin korunması amacıyla bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.
AMAZON'DAN GELEN TOHUMLAR
Nilüfer çiçeklerinin kökenine dair bilimsel ve yerel veriler, bu bitkilerin tohumlarının Amazon ormanlarından göçmen kuşlar vasıtasıyla taşındığını işaret ediyor.
Göç yolları üzerindeki bu göle taşınan tohumların zamanla gölün tamamını kapladığı belirtiliyor. Çiçeklerin en dikkat çekici özelliği ise geceleri kapanarak suyun altına girmeleri ve güneşin doğuşuyla birlikte tekrar yüzeye çıkmalarıdır.
