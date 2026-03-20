İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Öcalan’a statü tartışmalarına sert tepki gösterdi. “Terörsüz Türkiye” komisyonunun çalışmalarını eleştiren Dervişoğlu Meclis’in sürece ‘ortak edildiğini’ belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a “Rapora imza atıp kaçmakla sana kurtuluş yok” diye seslendi.

Dervişoğlu komisyonda “Abdullah Öcalan’a umut hakkı nasıl verilecek, toplum içine adamlarıyla birlikte nasıl karıştırılacak’ konuşuluyor. Öcalan’a bir statü tanınması gerekliliğinden bahsediyorlar” diyerek şunları söyledi:

KÜTÜĞÜ SUYA ATAR

“Tayyip Erdoğan bu işlerde kütüğü suya atar, yukarıdan seyreder. Kütük denize inecekse ona sahip çıkar. Kütük bir kenara takılırsa ‘Bu işte benim herhangi bir sorumluluğum yok’ deyip elini yıkayıp kendini kurtarır. Bu işlerin kirli maşası olarak ortağını kullanıyor. Ve o ortak, son dönemki söylemleri ve uygulamalarıyla bütün Türk milliyetçilerini utandırmıştır.”

TBMM Komisyonunun yazdığı raporda “Türk milleti” adının geçmediğini savunan Müsavat Dervişoğlu şu mesajları verdi:

Memleketi Ordu’da Müsavat Dervişoğlu’na ilgi büyüktü. Dervişoğlu Fatsa’da esnafı ziyaret etti, bol bol fotoğraf çektirdi.

ÖCALAN’A STATÜ

“TBMM Komisyonunda konuştular, kimin derdi çözüldü? Orada milli kimliğimiz konuşuluyor, üniter devlet yapımız konuşuluyor. Öcalan’a umut hakkı nasıl verilecek, toplum içine adamlarıyla birlikte nasıl karıştırılacak, o konuşuluyor. Ve bütün bunlarda Öcalan’a statü tanınması gerekliliğinden bahsediyorlar.”

TÜRK MİLLETİ

“Cani statü arıyor. ‘Türk milleti’ isminden korkup ‘Türkler, Kürtler, Araplar’ demek suretiyle burayı bir federasyon gibi tanımlamak isteyenler var. İmralı’daki cani başı, Türk milletinin kaderine hükmedecek bir müzakereci ve kurucu önder olamaz. İmralı’daki caniyi bütün Kürtlerin temsilcisi olarak bu millete dayatmak isteyip her türlü entrikayı yapanların siyasi ömürleri sona erecektir.”

Silivri’den adalet çıkmaz

SİLİVRİ VE SİYASİ KOMPLO

“Hukuki olması gereken soruşturmalar, siyasetin içine el attığı yargılamalara dönüşüyor. Silivri’de bir mahkeme kuruyorlar, ben adalet peşindeyim. Silivri mahkemelerinde geçmiş dönemde Ergenekon ve Balyoz davaları da görüldü. Onların sonuçlarının ne olduğunu da bu millet gördü. Bugün bir yolsuzluk soruşturması diye tanımlanan ama bunu aşan, siyasi komplo atmosferi doğuran bir durumla karşı karşıyayız.”