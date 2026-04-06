Ankara’nın Çankaya ilçesinin göbeğindeki Nişantaşı Sosyete Pazarı’nın hemen yanında kaydedilen görüntü, ekonomik krizin sokaktaki yansımasını bir kez daha gözler önüne serdi.

HER GÜN GÖRÜYORUZ

Elinde küçük bir kürekle çöpleri tek tek ayıklayan yaşlı adam, bulabildiklerini yanındaki pazar arabasına koydu. “Ne alıyorsun amca?” sorusuna ise “İhtiyacım olan ne varsa…” yanıtı verdi.

Bölgede konuştuğumuz esnaf ise bu tür manzaraların artık istisna olmadığını söyledi. Aynı noktada sık sık benzer görüntülerle karşılaştıklarını belirten esnaf, “Eskiden nadirdi, şimdi neredeyse her gün görüyoruz. İhtiyaç sahipleri çöpten bir şeyler topluyor” diyerek yaşanan tabloyu özetledi.

YOKSULLUĞUN RESMİ

Başkentte, lüks mekanların ve yeni yapıların gölgesinde yaşanan bu tablo, krizin boyutunu da yeniden gözler önüne serdi. Türkiye’nin en yüksek sosyoekonomik düzeyine sahip ilçelerinden birinde ortaya çıkan bu görüntü yoksulluğun da resmi oldu.

REFAH SEVİYESİ EN YÜKSEK YER

Ankara’nın Çankaya ilçesi, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıl ilk kez yayınladığı sosyoekonomik seviye (SES) verilerine göre refah seviyesi en yüksek yer. SES skoru hane halkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgilerine göre hesaplanıyor.

Verilere göre Ankara’nın SES skoru 150 puan, İstanbul’un148 puan, Kocaeli’nin ise 146 puan. Ankara’nın Çankaya ilçesi ise 178 puan.

