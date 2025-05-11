Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede düdük Çağdaş Altay'da.



Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Immobile

Adana Demirspor: Deniz, Tolga, Burhan, Burak, Arda, Maestro, Tayfun, Nabil, Bünyamin, Ali Yavuz, Yusuf

İLK MAÇI ADANA DEMİR KAZANDI

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Küme düşmesi kesinleşen ve ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti.

6 İSİM EKSİK

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemiyor. Siyah-beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev alamıyor. Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü.

