Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Attila, Samet, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Augusto, Sowe
7 İSİM SINIRDA
Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçında 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.