Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kazanan takım kupa finalinde Konyaspor'un rakibi olacak. Mücadele 20.30'da başlayacak. İLK 11'LER Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samed, Ensar, Erk, Göktan, Ayaz Trabzonspor: Onana, Salih, Chibuike, Lovik, Pina, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Nwakaeme, Onuachu. 4 EKSİK VAR Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası'nda finale çıkarsa kulüp tarihinde 2. kez bir teknik adam, Trabzonspor'u Türkiye Kupası'nda üst üste 2. kez finale taşımış olacak. Gençlerbirliği ise 15 yıl aradan sonra bir kez daha finale çıkmak istiyor. İki takım, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında karşılaşacak. Gençlerbirliği, son haftada deplasmanda Trabzonspor'a karşı kümede kalma mücadelesi verecek. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ve Visca karşılaşmada forma giyemeyecek. Başkent temsilcisinde ise Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Sekou Koita, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.

