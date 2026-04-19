Sosyal medyada “Karagül” rumuzuyla tanınan M.C., açtığı canlı yayın sırasında tartıştığı bir kadını bıçakladı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin, polis aracında dahi canlı yayına devam etmesi dikkat çekti.

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

Fenomen M.C. daha önce çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası ise üç çocuğu devlet korumasına alınırken, fenomenin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilmişti.

Fenomenin Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli uygulanırken, TikTok’taki yayınlarının da denetim altına alındığı öğrenilmişti.