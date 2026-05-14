Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Cannes Film Festivali, bu yıl da kırmızı halı şıklığıyla gündeme damga vurdu. Festivalde Türk oyuncular adeta stil yarışına girerken, özellikle Özgü Namal zarafetiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
79. Cannes Film Festivali’nde Türk oyuncular kırmızı halıya adeta çıkarma yaptı. Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsim Ali, Sümeyye Aydoğan, Melisa Aslı Pamuk ve Özgü Namal gece boyunca şıklıklarıyla dikkat çekti.
Gecenin en çok konuşulan ismi ise Özgü Namal oldu. “Sarı Zarflar” filmiyle Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı başarısı elde eden ekiple Cannes’a katılan oyuncu, toprak tonlarındaki straplez elbisesiyle kırmızı halıda büyük beğeni topladı.
Doğal saç stili, sade makyajı ve minimal aksesuar tercihleriyle dikkat çeken Namal için sosyal medyada “Genç yıldızları solladı” yorumları yapıldı.
Öte yandan Hande Erçel altın tonlarındaki iddialı elbisesiyle kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri olurken, Demet Özdemir beyaz ve zarif tarzıyla beğeni topladı.
Sümeyye Aydoğan kırmızı tonlarındaki tercihiyle sosyal medyada kullanıcıları ikiye bölerken, Gülsim Ali sade ve minimal tarzıyla öne çıktı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Aslı Pamuk ise koyu yeşil balık kesim elbisesiyle Cannes şıklığına farklı bir hava kattı.
