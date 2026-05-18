18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan yeni haftada, gökyüzünde önemli gezegen geçişleri ve burç değişimleri yaşanacak. Mars ve Venüs’ün burç değiştirmesiyle başlayacak süreçte, hafta ortasında İkizler sezonuna giriş yapılacak.

Haftalık astrolojik verilere göre gökyüzündeki ana hareketler şu şekilde sıralanıyor:

Pazartesi: Mars Boğa burcuna, Venüs ise Yengeç burcuna geçiş yapıyor.

Çarşamba: Güneş İkizler burcuna girerek İkizler sezonunu başlatıyor.

Perşembe: Ay, Aslan burcunda konumlanıyor.

Hafta Sonu: Ay, Başak burcunda hareketine devam ediyor.

4 BURCUN ŞANSI AÇILIYOR

İkizler

İkizler sezonunun başlamasıyla birlikte fikirlerin yapılandırılması ön plana çıkıyor. Haftanın ilk günlerinde Ay’ın burçtaki konumu öz bakıma işaret ederken, Güneş’in burç değiştirmesiyle sosyal takvimin yoğunlaşması, yeni davet ve organizasyonların artması bekleniyor. Salı günü Yengeç burcundaki Ay’ın etkisiyle finansal konuların gündeme gelmesi öngörülüyor.

Aslan

Mars’ın burç değiştirmesiyle birlikte liderlik pozisyonları ve yeni sorumluluklar gündemde yer alıyor. Perşembe günü Ay’ın Aslan burcuna geçişiyle özgüven artışı yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde yeteneklerin geliştirilmesine odaklanılması ve pratik hedefler belirlenmesi stratejik bir önem taşıyor.

Başak

Mars’ın Koç burcundaki hareketinin sona ermesiyle Başak burçlarında daha sakin bir enerji hakim olacak. İkizler sezonunun etkisiyle yeni keşifler ve bilgi yolculuklarına ilginin artması bekleniyor. Yengeç burcundaki Ay ve Jüpiter kavuşumunun, yaratıcı faaliyetler üzerindeki tıkanıklıkları gidereceği ve ilham kaynağı olacağı öngörülüyor.

Oğlak

Mars’ın Boğa burcuna geçişiyle birlikte ikili ilişkilerde daha sakin bir döneme giriliyor. İkizler sezonunun başlaması sanatsal yetenekleri ve hobileri tetiklerken, Uranüs’ün etkisiyle beklenmedik sürprizler yaşanabilir. Bu hafta genelinde tempo yavaşlarken, sosyal aktiviteler ve dinlenme ihtiyacı ön plana çıkıyor.