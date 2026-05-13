Iğdır’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde sahibinin kontrolünden çıkan bir manda, çarşı merkezine doğru ilerleyerek Halfeli Caddesi’ne ulaştı. Bu sırada kaldırımda yürümekte olan bir kişiye çarparak boynuz darbeleriyle yere düşürdü. Çevrede bulunanların müdahalesiyle uzaklaştırılan manda, kaldırım boyunca koşmaya devam etti. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Takibi sürdürülen manda, Adil Aşırım Çarşısı önünde iki aracın arasında durduruldu. Görevliler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen hayvan, bölgeden götürüldü.

